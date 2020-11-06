На Урале в конце недели ожидаются снег и дождь

ТАСС, 6 ноября. Снег ожидается в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) 7-9 ноября. В эти же дни в Курганской, Челябинской и Тюменской областях пройдут дожди, сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 7 ноября] облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега, днем на юге до умеренных, временами с дождем. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус два - три градуса тепла, днем - от нуля до пяти градусов тепла", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что снег и гололед ожидаются в регионе 8 и 9 ноября.

По данным курганского гидрометцентра, в эти же дни в регионе ожидаются дожди, к началу недели температура немного опустится - с 3-8 градусов тепла в субботу до 0-5 в понедельник. В Челябинской области, сообщает местный гидрометцентр, снег в субботу сменится дождем к понедельнику. Температура воздуха в регионе в эти дни составит 1-6 градусов тепла, в выходные возможны порывы ветра до 14-15 м/с.

В Тюменской области, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 7-9 ноября ожидаются снег и дождь, порывы ветра будут достигать 17 м/с. Температура днем в эти дни максимально поднимется до семи градусов тепла в субботу, а ночью опустится до минус четырех градусов к понедельнику. В Ямало-Ненецком автономном округе к началу новой недели потеплеет: в субботу температура воздуха составит минус 16-11 градусов, а уже в понедельник минус 6-1 градус. Ожидаются небольшие осадки, в понедельник снег.

В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные в отдельных районах гололед, до понедельника возможен снег. Температура воздуха за эти дни незначительно понизится, от 1-6 градусов тепла в субботу до минус трех - двух тепла в понедельник.