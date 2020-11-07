Ученики 6-11 классов в ХМАО перейдут на дистанционку при выявлении у педагога коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Ученики 6-11 классов с 9 ноября будут переводиться в Ханты-Мансийском автономном округе на дистанционное обучение, если число школьников в 1,5 раза больше, чем расчетная мощность школы или при выявлении ранее у педагога коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

"Обеспечить с 9 по 30 ноября 2020 года реализацию основных общеобразовательных программ для обучающихся 6-11 классов, за исключением обучающихся образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией, в следующих образовательных организациях: с количеством обучающихся, превышающим проектную мощность в 1,5 и более раза; в случае, если у педагога образовательной организации в течение 30 дней, предшествующих принятию настоящего постановления (до 7 ноября), была диагностирована новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19", - уточняется в сообщении.

В Югре с 26 октября по 8 ноября проходят школьные каникулы. Изначально они были запланированы по 1 ноября, но по решению оперативного штаба региона из-за роста новых случаев заражения продлены еще на неделю.

Рост инфицированных в Югре зафиксирован с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 6 ноября зарегистрировано 29 437 случаев, 269 человек умерли, 24 765 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев инфицирования.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. метров) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.