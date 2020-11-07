Югра увеличит коечный фонд для пациентов с коронавирусом до 4 тыс.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа развернут еще 750 резервных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за роста числа больных в регионе. Всего в Югре будет развернуто 4 тыс. коек, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"В режиме высокой нагрузки продолжают работать больницы и поликлиники Югры. За минувшие сутки в 18 ковидных госпиталей поступили 269 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на ковид. Из 3 270 коек заняты 2 417 (74%), а 833 койки свободны и готовы принять пациентов. С коллегами приняли решение подготовить в больницах Сургута, Нижневартовска еще 750 резервных коек, которые в течение 3-4 дней могут быть переведены в режим круглосуточного приема больных", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, за сутки станциями и отделениями скорой медицинской помощи приняты 2 344 вызова, что в три раза выше среднегодовых цифр. На линию выведены дополнительные бригады.

Рост заболеваемости в Югре продолжается с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 6 ноября зарегистрировано 29 437 случаев заражения коронавирусом, 269 человек умерли, 24 765 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.