Курганская область получит 368 млн рублей в 2022 году на модернизацию инфраструктуры школ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Более 368 млн рублей субсидий направят Курганской области в 2022 году на модернизацию инфраструктуры общего образования. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить изменения в распределение объемов субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Курганская область 2022 год 368,097 млн рублей", - говорится в документе.

На что конкретно будут направлены средства в Курганской области не уточняется.

Ранее пресс-служба губернатора Курганской области сообщала, что региональные власти планируют начать строительство двух школ на 2,6 тыс. детей суммарно в Кургане и Шадринске в 2021 году. Это позволит снизить нагрузку на учителей, уменьшить число обучающихся во вторую смену и повысить качество образования. По данным пресс-службы, школу в Шадринске на 1,1 тыс. мест планируется открыть в 2023 году, а в Кургане - в 2022 году.