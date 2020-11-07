На Ямале закрыли на зиму единственную переправу через Обь

ТАСС, 7 ноября. /ТАСС/. Единственная паромная переправа через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), действующая между городами Салехард и Лабытнанги, прекратила свою работу до следующей навигации. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов.

"Переправа Салехард - Лабытнанги прекратила перевозку пассажиров и транспорта до следующей навигации", - сказано в сообщении.

По словам директора окружной дирекции транспорта Виталия Лагутина, которые приводятся в сообщении, вертолеты готовы к выходу на линию, но все будет зависеть от погодных условий. "Если человека запланирована поездка авиа или ж/д транспортом, рекомендуем заранее перебраться на нужный берег и обязательно перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды", - отметил он.

По данным в сообщении, вертолетные рейсы будут выполняться по наполнению, при загрузке не менее чем на половину на круговой рейс. После установления необходимой толщины льда на линию выйдут два судна на воздушной подушке "Нептун-23".

В прошлом году паромная переправа через Обь закрылась 1 ноября. Движение паромов обычно возобновляется в конце мая.