Работу скважин на месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО возобновили после ЧП

ТАСС, 8 ноября. Работа скважин на Еты-Пуровском месторождении "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в ЯНАО, остановленных после возникшего в субботу на внутрипромысловом нефтепроводе пожара, возобновлена. Об этом в воскресенье сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

"В 17:40 работа скважин возобновлена. 8 ноября по состоянию на 8:00 продолжаются аварийно-восстановительные работы с привлечением 20 человек и 4 единиц техники", - говорится в сообщении.

В нем также указывается, что проведены работы по сбору загрязненного после разлива нефти грунта и его рекультивация.

7 ноября произошла авария на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе с возгоранием на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти", по этой причине остановили 66 скважин. Пострадавших нет. Природоохранная прокуратура округа организовала проверку соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - дочерняя компания "Газпром нефти" (99%). Регионы деятельности - ХМАО - Югра и ЯНАО. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений. Еты-Пуровское месторождение разрабатывается с 2003 года, является одним из самых удаленных промыслов "Ноябрьскнефтегаза". За годы эксплуатации было добыто свыше 16,6 млн тонн нефти.