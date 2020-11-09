Трубопровод на месторождении "Газпром нефти" на Ямале готов к работе после аварии

ТАСС, 9 ноября. Внутрипромысловый трубопровод на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где 7 ноября произошла авария с возгоранием, готов к работе. Об этом в понедельник сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

"В Пуровском районе на Еты-Пуровском нефтяном месторождении 9 ноября по состоянию на 05:00 внутрипромысловый трубопровод готов к эксплуатации. Пуск будет осуществлен после завершения работы комиссии", - говорится в сообщении.

7 ноября на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти" произошла авария с возгоранием, по этой причине остановили 66 скважин. Пострадавших нет. Природоохранная прокуратура округа организовала проверку соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - дочерняя компания "Газпром нефти" (99%). Регионы деятельности - ХМАО-Югра и ЯНАО. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений. Еты-Пуровское месторождение разрабатывается с 2003 года, является одним из самых удаленных промыслов "Ноябрьскнефтегаза". За годы эксплуатации было добыто свыше 16,6 млн тонн нефти.