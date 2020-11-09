Челябинская область увеличила в восемь раз объем производства медицинских масок

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Промышленники в Челябинской области с начала года увеличили выпуск медицинских масок более чем в восемь раз - до 528 тысяч штук в сутки. Это позволило закрыть потребности региона в этих средствах защиты, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления промышленности и новых технологий областного Минпрома Михаил Кнауб.

"Мы закрыли потребности региона в медицинских масках. Для этого министерством, в частности, было организовано взаимодействие более чем со 140 производителями средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. 112 предприятий легкой промышленности перепрофилировали свое производство для пошива масок. Если до пандемии в сутки производилось 65 тысяч [медицинских масок], то сейчас - 528 тысяч", - сказал собеседник агентства.

По данным министерства, в регионе была запущена специальная программа льготного заемного финансирования "Противодействие эпидемиологическим заболеваниям". По ней областной фонд развития промышленности предоставляет льготные займы от 5 до 50 млн рублей под 1% годовых. Заемщикам помогают искать поставщиков сырья.

"Например, "Фабрика шнуров" получила финансирование по этой программе одной из первых: 8 миллионов рублей были направлены на приобретение оборудования, закупку сырья и комплектующих. Сейчас фабрика производит 6 тонн шнура в месяц, что достаточно для производства 15,5 млн масок ежемесячно", - сказали в министерстве.

По данным областного Минздрава, на утро 9 ноября в регионе подтверждено 21 883 случая заражения коронавирусом (плюс 189 подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 5 452 человека. Всего 15 691 пациент выздоровел и выписан из больниц.