Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 22 ноября

ТЮМЕНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил в регионе действие режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 22 ноября. Об этом говорится в постановлении правительства региона "О введении режима повышенной готовности".

"Постановляю: внести в постановление правительства Тюменской области "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения: заменить слова "по 11 ноября 2020 года" словами "по 22 ноября 2020 года", - указано в документе.