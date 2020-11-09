Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 22 ноября

ТЮМЕНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил в регионе действие режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 22 ноября. Об этом говорится в постановлении правительства региона "О введении режима повышенной готовности".
"Постановляю: внести в постановление правительства Тюменской области "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения: заменить слова "по 11 ноября 2020 года" словами "по 22 ноября 2020 года", - указано в документе.
На дистанционное обучение с 9 по 22 ноября будут переведены учащиеся старших классов. Дистанционно будут работать и программы дополнительного образования. Для старшеклассников из малообеспеченных семей и имеющих ограничения по здоровью будут подготовлены к выдаче сухие пайки, поддерживающие режим питания.
На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из-за границы, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости. По данным оперативного штаба, на 9 ноября 2020 года общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 14 779, выздоровели 9 479, умер 91.