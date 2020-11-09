В Курганской области для лечения коронавируса привлекли свыше 200 ординаторов и студентов

"В период пандемии 45 ординаторов Южно-Уральского, Омского и Тюменского медуниверситетов приехали работать в больницы Курганской области. <...> Привлечены к работе в медучреждениях и 179 студентов курганского медколледжа", - говорится в сообщении.

ТАСС, 9 ноября. Ординаторы и студенты Южно-Уральского, Омского и Тюменского медуниверситетов, курганского медколледжа - более 200 человек - приехали работать в больницах Курганской области с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

Как передает оперштаб, ординаторы вместе с опытными коллегами лечат людей с коронавирусной инфекцией в "красных зонах", выезжают на вызовы неотложной помощи, принимают пациентов.

"Работаем почти без выходных, с 8 утра до 12 ночи (06:00 - 22:00 мск - прим. ТАСС), нагрузка очень большая", - цитирует штаб ординатора второго курса Южно-Уральского медуниверситета Алину Салихову. Отмечается, что девушка не задумываясь откликнулась на призыв Депздрава пополнить ряды медработников Курганской области - она консультирует людей с ковидом, которые находятся на амбулаторном лечении.

"Мы благодарны каждому. На счету каждый сотрудник. Эти ребята - пример настоящей преданности профессии", - подчеркнула и. о. первого заместителя директора депздрава региона Елена Ахмадышина, слова которой приводятся в сообщении.

О ситуации в регионе

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился в правительство РФ с просьбой о поддержке в связи с ухудшением эпидемической ситуации в регионе. Минздрав России направил медиков из других регионов в Курганскую область. Кроме того, там работают военные медики - министр обороны Сергей Шойгу по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко распорядился направить сюда сводную бригаду военных медиков Минобороны России для содействия местным врачам.

В Курганской области с начала пандемии выявили 6 711 случаев заражения. При этом в последнее время число инфицированных стремительно увеличивается - порядка 90 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло около 30.