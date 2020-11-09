Свердловским школьникам удалось принять сигнал с космического спутника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Свердловские школьники, принявшие участие в интенсивном курсе "Золотого сечения" "Космическая программа: выход на орбиту" в загородном образовательном центре "Таватуй", смогли принять сигнал космического спутника. Об этом сообщила начальник отдела координации и проведения особо значимых мероприятий Фонда "Золотое сечение" Евгения Полякова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

"Ребятам предоставили возможность самостоятельно спроектировать модель спутниковой станции по приему спутниковых данных. Команда была большая - пять человек. Они смогли распределить работу так, чтобы заняты в процессе все. В результате школьники 14-16 лет под контролем взрослых смогли изготовить устройство, которое смогло принять сигнал с космического аппарата", - рассказала она.

Как уточнила заместитель директора Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" Жанна Дербышева, всего в образовательной программе приняли участие 45 ребят из 10 муниципальных образований Свердловской области. "Всего проходило обучение по четырем трекам: ракетостроение, спутникостроение, наземные станции, а также дистанционное зондирование Земли. По каждому из треков было проведено 60 часов занятий. Результатом стали 11 проектов детей, которые они представили на заключительном мероприятии в конце смены", - рассказала она.

По словам Жанны Дербышевой, по спутникостроению было представлено четыре проекта, по ракетостроению - пять. Кроме того, добавила она, по одному проекту было представлено по направлениям наземные станции и дистанционное зондирование Земли.

Нетиповая образовательная организация (НОО) "Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" создана в 2017 году указом губернатора Свердловской области. Целью создания Фонда является выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. В рамках реализации государственной программы Свердловской области "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года" предусмотрено обучить 14 400 детей на проектных сменах фонда до 2024 года.