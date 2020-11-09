Курганские власти собрали 4 млн рублей из своих зарплат для премирования медиков

ТАСС, 9 ноября. Сотрудники органов власти Курганской области перевели часть своей зарплаты для того, чтобы поощрить борющихся с коронавирусом медиков. Таким образом удалось собрать 4 млн рублей - на основе отзывов пациентов планируется премировать 130 человек, сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

Ранее ТАСС также сообщал, что большая часть депутатов областной думы также приняла решение о передаче части своей зарплаты в фонд поддержки врачей Зауралья.

"Сотрудники органов власти в Курганской области перечислили часть зарплат на премии медикам. С инициативой оказать помощь медработникам выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков, его предложение коллеги из региональных органов власти поддержали. Всего в рамках акции планируется поощрить порядка 130 медработников - сотрудников поликлиник, станций скорой помощи, больниц и инфекционных госпиталей. Общая сумма сборов составит более 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатуры для премий выберут главврачи медучреждений, а основными критериями отбора станут достойная работа и отзывы пациентов. "На медиках сейчас лежит огромная ответственность, и в то же время они работают с колоссальными перегрузками. Мы занимаемся масштабными организационными вопросами - койки, кислород, лаборатории, оборудование, препараты, ремонты, новые автомобили скорой помощи, тесты, маршрутизация, но хотелось бы поблагодарить персонально наших врачей и медсестер. <…> Я благодарен всем, кто в этой непростой ситуации помогает нашей системе здравоохранения, нашим докторам", - цитирует штаб главу региона.

Ранее Шумков обратился в правительство РФ с просьбой о поддержке в связи с ухудшением эпидемической ситуации в регионе. Минздрав России направил медиков из других регионов в Курганскую область. Кроме того, там работают военные медики - министр обороны Сергей Шойгу по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко распорядился направить сюда сводную бригаду военных медиков Минобороны России для содействия местным врачам.

В Курганской области с начала пандемии выявили 6 711 случаев коронавирусной инфекции. При этом в последнее время число инфицированных стремительно увеличивается - порядка 90 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.