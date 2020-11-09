Моор считает, что опыт Якушева позволит повысить инвестпривлекательность УФО

ТЮМЕНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Управленческий опыт Владимира Якушева позволит удерживать лидерские позиции Уральского федерального округа (УФО) в реализации нацпроектов, повысить инвестиционную привлекательность округа и добиться новых успехов в исполнении социальных гарантий, написал в понедельник губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице во "ВКонтакте".

Указ о назначении Владимира Якушева на пост полномочного представителя президента РФ в УрФО был подписан президентом 9 ноября. На посту полпреда Якушев сменил Николая Цуканова.