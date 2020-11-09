Моор считает, что опыт Якушева позволит повысить инвестпривлекательность УФО

ТЮМЕНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Управленческий опыт Владимира Якушева позволит удерживать лидерские позиции Уральского федерального округа (УФО) в реализации нацпроектов, повысить инвестиционную привлекательность округа и добиться новых успехов в исполнении социальных гарантий, написал в понедельник губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице во "ВКонтакте".
Указ о назначении Владимира Якушева на пост полномочного представителя президента РФ в УрФО был подписан президентом 9 ноября. На посту полпреда Якушев сменил Николая Цуканова.
"Уверен, что колоссальный управленческий опыт Владимира Владимировича, глубокое знание специфики жизни округа и преимуществ каждого из шести регионов позволит УрФО удерживать лидерские позиции в реализации национальных проектов, повысить инвестиционную привлекательность и добиться новых успехов в исполнении социальных гарантий", - написал Моор.
Губернатор отметил, что рад возможности нового позитивного сотрудничества.
13 июня 2001 года Владимир Якушев был назначен заместителем губернатора Тюменской области, в марте-апреле 2005 года исполнял обязанности главы администрации Тюмени, а 14 апреля 2005 года был избран на пост главы города депутатами Тюменской городской думы. В 2005-2018 годах занимал должность губернатора Тюменской области, с 18 мая 2018 года - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.