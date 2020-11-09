В аптеках Челябинской области начали проводить первичную диагностику поражения легких

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Посетители аптек в Челябинской области смогут измерить уровень насыщенности кислородом крови, что позволит сделать предварительные выводы о степени поражения своих легких. Для этого властями региона приобретены специальные приборы - пульсоксиметры, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Алексей Текслер.

"Закупили для государственных аптек пульсоксиметры. Там можно будет на месте измерить уровень насыщения крови кислородом", - написал Текслер.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт пояснила журналистам, что областной аптечный склад получил 200 пульсоксиметров для крупных аптек. "Любой пришедший за лекарством сможет померить сатурацию (уровень насыщенности крови кислородом - прим. ТАСС). Это мера, которая где-то успокоит людей, а где-то, наоборот, насторожит в случае, если показатели будут ниже нормы. Уровень сатурации показывает уровень пораженности легких", - сказала Гехт.

По словам Гехт, если практика первичной диагностики в пилотных аптеках окажется положительной, ее будут масштабировать.

По данным областного Минздрава, на утро 9 ноября в регионе подтверждено 21 883 случая заражения коронавирусом (плюс 189 подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 5 452 человека. Всего 15 691 пациент выздоровел и выписан из больниц.