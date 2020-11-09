Медучреждения Тюменской области получат в ноябре 46 автомобилей скорой помощи

"Мы постоянно обновляем автопарк подразделений скорой медицинской помощи - сегодня в нем 167 машин. На тюменскую станцию скорой медицинской помощи 9 ноября поступили 13 новых автомобилей. В течение ноября ждем еще 33 машины, которые будут переданы в том числе и в районы юга области - Ишимский, Тобольский, Ялуторовский и другие", - написал он.

Моор добавил, что автомобили оснащены самым необходимым для качественной диагностики и спасения жизней: пульсоксиметрами, кардиографами, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и другим оборудованием. Пополнение автопарка особенно важно сейчас, в период пандемии, когда медицина испытывает серьезную нагрузку, уточнил он.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости. По данным оперативного штаба, на 9 ноября 2020 года общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 14 779 человек, выздоровели 9 479, умерли 91.