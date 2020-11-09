В Тюменской области планируют развивать медицинский туризм

ТЮМЕНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области намерены развивать медицинский туризм на базе термальных и грязевых месторождений, сообщил журналистам в понедельник заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Помимо зон отдыха, которые активно посещаются туристами, в наших планах - развитие реабилитационного направления на базе термальных и грязевых месторождений. Это и один из этапов в поддержку развития медицинского туризма, у нас для этого есть все предпосылки", - пояснил Панталеев.

Он уточнил, что в настоящее время в регионе идет активное обсуждение трех инвестиционных проектов рекреационного кластера. Реализация одного из проектов начнется уже в 2021 году, по двум остальным еще прорабатывается проектная документация.

"Все они будут в новом исполнении, с качественной инфраструктурой и четким позиционированием - две, три или четыре звезды. Также прорабатывается еще ряд проектов, которые в перспективе могут стать частью рекреационного кластера", - уточнил замгубернатора региона.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что отдых на российских термальных источниках может стать дополнительной мерой профилактики коронавируса. Помимо Тюмени, термальные источники также есть в Кавказских Минеральных Водах, в Краснодарском крае, на Алтае, Байкале и Камчатке.