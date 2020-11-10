На Ямале развернули более 280 новых коек для лечения заразившихся коронавирусом

"Медучреждения округа увеличивают коечный фонд для лечения больных COVID-19. В Новоуренгойском ПНД появилось 60 дополнительных мест. <...> Учреждение перепрофилировано под инфекционный госпиталь, в отделении для инфекционных больных ГБ Лабытнанги развернуто еще 40 коек", - сообщили в правительстве.

ТАСС, 10 ноября. Более 280 новых коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было дополнительно развернуто в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Резерв свободных коек составляет 15%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе добавили, что также в терапевтическом отделении Аксарковской ЦРБ развернули еще 20 коек. В Надымской ЦРБ оборудовано отделение на 65 коек, в больнице Красноселькупа - еще 18 коек. "В Приуральском районе - плюс 51 койка, в Муравленко - 20 коек, в Губкинском - 15", - уточнили там.

Всего в округе развернуто 1980 коек, из них 601 оборудована кислородом, 127 оснащены аппаратами ИВЛ.

За последние сутки в ЯНАО выявлено 193 случая заражения. За все время в регионе заразились 22 248 человек. Большая часть заразившихся (17 810 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 438 случаев заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровели 15 407 человек, 160 умерли.

В Ямало-Ненецком автономном округе разрешены занятия спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры. В регионе разрешены пешие прогулки, введен масочный режим в общественных местах и транспорте, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Кроме того, на Ямале работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, с ограничениями открыты кафе и рестораны.

С 28 октября в регионе запрещена организация зрелищных и развлекательных мероприятий, демонстрация кинофильмов, а также оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00. Режим повышенной готовности действует в регионе до 1 декабря.