"Уральские авиалинии" возобновили программу по выполнению грузовых перевозок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" возобновили программу грузовых перевозок, на данный момент под эти цели перепрофилированы восемь самолетов, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Весной в компании из-за сокращения полетной сети в условиях пандемии коронавируса было принято решение о перепрофилировании 12 из 48 пассажирских самолетов под грузовые перевозки. Позднее воздушные судна вновь начали использовать для перевозки пассажиров.

"С наступлением низкого сезона на рынке пассажирских перевозок "Уральские авиалинии" активно возобновляют программу по выполнению грузовых перевозок. На данный момент на 8 воздушных судах выполнены модификации, позволяющие осуществлять грузовые рейсы. До конца ноября планируется выполнить подобные модификации еще на 3 самолетах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за октябрь "Уральские авиалинии" перевезли 578 718 пассажиров (66% от 2019 г.). На внутренних воздушных линиях перевезено - 412 178, на международных воздушных линиях - 166 540 человек.

"Всего с начала года услугами авиакомпании воспользовались 5 068 101 пассажир (61% от 2019 г.). Среди них на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) - 3 806 053 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) - 1 262 048 человек. Всего за этот период выполнено 38 554 рейса (71% от 2019 г.), среди них ВВЛ - 28 800, МВЛ - 9 644", - добавили в компании.

В октябре авиакомпания для оптимизации маршрутной сети и снижения издержек в низкий сезон приостановила программу полетов по лоукост-тарифам из подмосковного Жуковского в регионы, запущенную в конце сентября. В аэропорту при этом отметили, что речь о полном отказе от программы не идет, но ее сроки будут скорректированы.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году она перевезла более 9,5 млн пассажиров.