Росприроднадзор взыскал с ЧМК свыше 47 млн рублей за загрязнение реки Миасс

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинске удовлетворил иск Росприроднадзора к Челябинскому металлургическому комбинату (ПАО "ЧМК", входит в группу "Мечел") о взыскании свыше 47 млн рублей за ущерб, причиненный реке Миасс сточными водами с территории предприятия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Росприроднадзора.

"Металлургический районный суд города Челябинска удовлетворил исковые требования Челябинского природоохранного прокурора и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о признании незаконной деятельности ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ПАО "ЧМК") по сбросу недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс. Сброс производился через Баландинский выпуск с превышением установленных нормативов. Также суд удовлетворил иск о взыскании ущерба, причиненного реке Миасс, в размере 47 млн 680 тыс. 434 рубля", - говорится в сообщении.

Как уточняется, поводом для разбирательств стала проведенная в 2016 году управлением Росприроднадзора по Челябинской области плановая выездная проверка, во время которой инспекторы обнаружили, что предприятие выпускает в реку сточные воды с превышением нормативов.

"Мы не согласны с решением суда и планируем подать апелляционную жалобу", - сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "ЧМК".

В новость были внесены изменения (13:15 мск) - добавлен комментарий предприятия в последнем абзаце.