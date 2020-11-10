В Югре введут систему регистрации посетителей общепита и организаций спорта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) внедрят систему регистрации посетителей заведений общепита, организаций спорта и органов власти, в частности, QR-коды. Она позволит информировать жителей о возможных контактах с гражданами, инфицированными коронавирусом, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова.

"Поручаю рабочей группе оперативного штаба по развитию экономики в период распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 совместно с предпринимательским сообществом определить порядок тестирования и внедрения электронной системы регистрации посетителей при входе в организации сферы общественного питания, спорта и органов власти. Наиболее известный способ - QR-код. А также рассылки в последующем им уведомлений о возможных контактах с гражданами, инфицированными COVID-19", - сказала глава региона на заседании окружного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

По ее словам, при профилактике распространения COVID-19 важно своевременное оповещение о возможных рисках заболевания. "В этой связи считаю необходимым учесть мировой опыт регистрации граждан при посещении мест с повышенным нахождением людей и риском контактов с больными COVID-19", - отметила Комарова.

О ситуации с коронавирусом в Югре

Рост заболеваемости в Югре продолжается с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 10 ноября зарегистрировано 30 237 случаев заражения коронавирусом, 25 242 пациента выздоровели, 287 человек умерли. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. метров) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.