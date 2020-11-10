Более 1,2 млн человек подключились к мероприятиям "Ночи искусств" в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Более двух тысяч мероприятий в онлайн и офлайн-форматах прошли в Свердловской области в "Ночь искусств", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Число посетителей акции в этом году составило более 1,2 млн, из них лишь 14 тыс. пришли на очные мероприятия, остальные были зрителями лекций и экскурсий в онлайн-формате, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"В учреждениях культуры с 18:00 (16:00 мск) до 23:00 (21:00 мск) проходили лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов, мастер-классы, экскурсии, а также другие культурно-просветительские и интерактивные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, культуре и искусству. На площадках в общей сложности было проведено 1 722 мероприятия, из них 668 - мероприятий в формате офлайн, и 1 054 - в онлайне. Для детской аудитории состоялось 361 мероприятие. Общее количество посетителей акции в этом году превысило 1,2 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Всего в регионе было задействовано почти 300 площадок - музеи, библиотеки, дома культуры, театры, детские школы искусств. В департаменте также отметили, что по сравнению с 2019 годом география акции в регионе расширилась в два раза, этому способствовал переход в онлайн-режим.

"Ночь искусств" - всероссийская культурно-образовательная акция, которая проводится ежегодно с 2013 года в ноябре. Акция объединяет различные площадки: театры, музеи, художественные галереи, дворцы и дома культуры, библиотеки, арт-пространства. Целью мероприятия является знакомство посетителей с новыми культурными пространствами, творческими проектами и произведениями искусства.