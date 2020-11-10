В "Эрмитаж-Урале" представят картины Сезанна, Гогена, Писсарро и Ренуара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Полотна Поля Сезанна, Поля Гогена, Камиля Писсарро, Пьера Огюста Ренуара из собрания Государственного Эрмитажа представят в "Эрмитаж-Урале" в Екатеринбурге в апреле 2021 года. Об этом сообщила журналистам во вторник куратор выставки, научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Наталья Демина.

Ранее ТАСС сообщал, что открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге перенесли с ноября этого года на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Организаторы сообщали, что первая выставка в центре будет посвящена французской живописи, однако имена художников ранее не раскрывались.

"Наша выставка будет посвящена французскому искусству XIX века. И мы отобрали как произведения мастеров традиционных, которые работали согласно академическим правилам, мастеров, творчество которое, может быть, пересекается с русской академической живописью, так и произведения главных деятелей французского авангарда того времени, импрессионистов, постимпрессионистов. Будут показаны картины Сезанна, Гогена, Писсарро, Ренуара. То есть всех тех художников, которые совершили революцию для французского искусства, 70-80 годы XIX века", - рассказала она, отметив, что на выставке будут представлены как картины из основной экспозиции Государственного Эрмитажа, так и из запасников.

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин уточнил, что всего на выставке планируют представить порядка 100 картин. Ранее сообщалось о том, что Эрмитаж представит около 70 работ.

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов сообщал во время рабочей поездки в Екатеринбург, что в год в центре будет представляться по две выставки, каждая из которых будет длиться от четырех до пяти месяцев. "Эрмитаж-Урал" будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.