В Югре сформируют банк донорской плазмы для лечения пациентов с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сформируют банк "антиковидной" плазмы на базе Окружной станции переливания крови. Она будет применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова.

"Остановлюсь на применении "антиковидной" плазмы крови в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. <…> Банк "антиковидной" плазмы формируется на базе Окружной станции переливания крови", - сказала глава региона на заседании окружного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

По ее словам, лечение пациентов данным методом будет проводиться в пяти ковидных госпиталях, размещенных в Нягани, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске. "Заготовленная на сегодняшний день донорская плазма обследована, инактивирована для дальнейшей передачи в медицинские организации по запросу лечащих врачей", - добавила Комарова.

О ситуации с коронавирусом в Югре

Рост заболеваемости в Югре продолжается с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 10 ноября зарегистрировано 30 237 случаев заражения коронавирусом, 25 242 пациента выздоровели, 287 человек умерли. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее пяти метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. метров) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.