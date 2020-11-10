В Челябинске для профилактики коронавируса отменили новогодние праздники в помещениях

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинска отменили проведение массовых мероприятий в период новогодних праздников в помещениях для предотвращения распространения коронавируса. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Посвященные празднованию Нового года массовые мероприятия в закрытых помещениях отменены. Часть из них будет проводиться онлайн", - сказала собеседница агентства.

В Челябинской области, где с конца октября ежедневно фиксируется свыше 150 новых случаев коронавируса, действуют масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендовано оставаться на самоизоляции.

По данным областного Минздрава, на утро 10 ноября в Челябинской области подтверждено 22 077 случаев заражения коронавирусом (плюс 194 ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 5 612 человек. Всего 15 718 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.