Под общий режим могут попасть 62% свердловских плательщиков ЕНВД после его отмены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Под общий режим налогообложения могут попасть 62% плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД) Свердловской области после его отмены, сообщила во вторник главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Елена Беляева.

Ранее стало известно, что если налогоплательщик в установленные ФНС сроки не перейдет на иной режим налогообложения, то он попадет под действие общего режима. Таким образом, организации должны будут платить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость (НДС), а индивидуальные предприниматели - НДС и налог на доходы физических лиц.

"По Свердловской области пока единичные случаи подачи уведомлений о переходе на упрощенную систему. На данный момент попасть у нас могут под общий режим налогообложения, если не перейдут на специальные налоговые режимы, 62% плательщиков ЕНВД. То есть те, которые на данный момент не имеют второй системы", - сказала она, выступая на вебинаре в Уральском региональном информационном центре ТАСС в рамках XII Всероссийского форума "Юридическая неделя на Урале". Она отметила при этом, что массовых уведомлений о переходе на иной спецрежим налоговая служба ожидает в декабре 2020 года.

Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова добавила, что всего в Свердловской области зарегистрировано 197 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками по специальным налоговым режимам, 90% из них являются представителями малого и среднего бизнеса. При этом более 130 тыс. предпринимателей применяю упрощенную систему налогообложения, 55 тыс. пользуется ЕНВД и 11 тыс. плательщиков используют патентную систему. По словам Гладковой, по ЕНВД фиксируется снижение как поступлений в целом, так и среднего размера платежа. По патентной системе, наоборот, наблюдается положительная динамика.

Гладкова отметила, что для адаптации предпринимателей к отмене ЕНВД в соответствии с общенациональным планом действий предполагается организация бесшовного перехода плательщиков ЕНВД на иные режиме налогообложения. Так, на федеральном уровне, по словам Гладковой, было принято решение о продлении налоговых каникул по патентной системе и УСН для впервые зарегистрированных предпринимателей до 2023 г. сроком на два года. Соответствующие нормативные документы принимаются и в Свердловской области, отметила она. В Свердловской области такой мерой поддержки воспользовались более 4 тыс. предпринимателей.

Также, по ее словам, в Свердловской области уже действует ряд преференций по УСН. По объекту "доходы минус расходы" установлены бессрочные ставки 5 и 7%, то есть ставки снижены в два и три раза по сравнению с установленными Налоговым кодексом, по объекту "доходы" была установлена ставка 1% по 48 видам деятельности, пострадавшим от последствий распространения коронавирусной инфекции. Такой мерой смогут воспользоваться более 50 тыс. предпринимателей, уточнила она. На 2021 г. по объекту "доход" при применении УСН в регионе установлена ставка 4% для розничной торговли обувью и лекарствами. Патентная система действует в отношении 84 видов деятельности, а на федеральном уровне подготовлен законопроект, согласно которому патентная система дополняется новыми видами деятельности. Кроме того, регионам предоставляется право определять виды деятельности, попадающие под действие спецрежима.

Отмена ЕНВД

Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является принятым, говорил в конце июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали в режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков на ЕНВД - лишь 65 млрд рублей.

ЕНВД (или так называемая вмененка) является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.