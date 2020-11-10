Оборудование для "Эрмитаж-Урала" предоставят местные производители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Оборудование для культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" будет предоставлено местными производителями. Такое решение было принято в связи с сокращением федерального финансирования из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщил журналистам во вторник директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Ранее сообщалось, что "Эрмитаж-Урал" должен был получить от Министерства культуры РФ 200 млн рублей. Его открытие планировалось на ноябрь, но было перенесено на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас смета уже глубоко переработана. Причем так, что производителей и поставщиков практически не осталось из того списка - сейчас мы все стараемся выбрать в доступных решениях, местных производителей", - рассказал Корытин, уточнив, что большая часть сметы приходилась на реставрационное оборудование, которое является достаточно дорогостоящим.

Он пояснил, что из-за ситуации с пандемией федеральное финансирование проекта было сокращено почти в три раза - с 200 млн рублей до порядка 75 млн рублей. Но, по его данным, проект будет поддержан финансами местных властей. "Сейчас <…> городской и областной власти нужно принять решение - в каких пропорциях распределится нагрузка на бюджеты", - сказал он.

"Эрмитаж-Урал" будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.