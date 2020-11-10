В парке в Екатеринбурге появится каток площадью 1,2 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Огромный каток площадью 1,2 тыс. кв. м появится в парке Маяковского в Екатеринбурге в начале декабря. Его украсит 10-метровая светодиодная инсталляция в виде кита и теплая прозрачная сцена-студия для артистов и диджеев, сообщили в пресс-службе парка во вторник.

"Концепция [катка "Северное сияние"] находит отражение во многих деталях площадки - от интерьера входного павильона до арт-объектов на льду. Уникальное природное явление, взятое за основу проекта, проявляется в переливающихся цветных элементах, световых инсталляциях, картину дополняют фигуры обитателей северных морей - 10-метровый светодиодный кит и семья пингвинов. <...> Лед <...> займет 12,5 тыс. кв. м, это в три раза больше катка, который раньше работал в [парке]", - говорится в сообщении. Уточняется, что площадку планируют открыть в начале декабря.

Строительные работы уже начались - здесь возводят павильон площадью 600 кв. м, где позже расположатся прокат фигурных и хоккейных коньков, зоны для переодевания и отдыха, камеры хранения, кафе. Также на площадке появится необычная теплая сцена-студия с прозрачными стенами, где будут играть музыканты и диджеи, пройдут концерты, прямые эфиры, будет идти запись подкастов.

"Будет удобно зайти погреться и посидеть в кафе, наблюдая через панорамные окна за тем, что происходит на катке. <...> Кафе откроется не только в павильоне - прямо на льду будут фудтраки, к которым можно подъехать на коньках и купить согревающие напитки и стритфуд", - рассказали в парке.

На реализацию масштабного проекта потратят 45 млн рублей. Также планируют проводить в новогодние каникулы, по выходным и в День всех влюбленных мастер-классы по фигурному катанию.

В пресс-службе подчеркнули, что каток из-за пандемии будет работать в соответствии с повышенными требованиями безопасности, а при необходимости посещаемость павильона будет ограничена на 50%.