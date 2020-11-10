Курганские власти планируют сделать пристрой на 100 мест к инфекционному госпиталю

"Обсуждаем строительство и оснащение модульного пристроя к инфекционному госпиталю - до 100 коек. Сейчас идет уточнение привязки объекта и его технических деталей", - написал Шумков.

Ранее ТАСС сообщал, что власти рассматривают возможность строительства ковид-госпиталя из-за ситуации с пандемией коронавируса. В пресс-службе губернатора сообщали, что для него подбирают место и обсуждают источники финансирования.

ТАСС, 10 ноября. Правительство Курганской области планирует сделать модульный пристрой на 100 мест к инфекционному госпиталю. Об этом сообщил во вторник на своей странице в социальной сети " ВКонтакте " губернатор региона Вадим Шумков.

Глава региона также отметил, что власти планируют закупить дополнительно до конца года два аппарата компьютерной томографии (КТ) для Кургана и Шадринска. "Плюс два КТ приобретается иными организациями, оказывающими медпомощь в Кургане. На 2021 год в плане приобретение еще двух аппаратов КТ на ЦРБ (центральные районные больницы - прим. ТАСС). Также планируется приобретение двух рентгенов на одну ЦРБ и поликлинику", - добавил он.

По словам Шумкова, планируется также закупить 58 автомобилей для больниц в 2021 году.

"Для повышения мобильности медиков в 2021 году будет приобретено и передано в больницы и поликлиники 58 новых автомобилей", - написал он.

Глава региона также подчеркнул, что регион планирует за три года привести в порядок все основные действующие объекты, где оказывается медпомощь населению. "В 2021 году будет проведено большое количество ремонтов ЦРБ и поликлиник. Это пойдет продолжением нашей работы по модернизации множества объектов медицинского профиля, начатой в прошлом году", - уточнил он.

Шумков сообщил, что в 2021 году по федеральной программе модернизации первичного звена планируется начать строительство новой детской поликлиники в микрорайоне Заозерном и большого здания хирургического комплекса при онкодиспансере в Кургане, проекты уже прошли экспертизу, а участки и сети готовы. Кроме того, в планах проектирование нового здания ЦРБ в Шадринске.

Ранее Шумков обратился в правительство РФ с просьбой о поддержке в связи с ухудшением эпидемической ситуации в регионе. Минздрав России направил медиков из других регионов в Курганскую область. Кроме того, в Кургане работают военные медики - министр обороны Сергей Шойгу по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко распорядился направить сюда сводную бригаду военных медиков Минобороны России для содействия местным врачам.

В Курганской области с начала пандемии выявили 6 805 случаев коронавирусной инфекции. При этом в последнее время число инфицированных стремительно увеличивается - порядка 90 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.