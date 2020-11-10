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Челябинский трубопрокатный завод прекратит сброс промышленных стоков в водоемы

На предприятии ввели новый комплекс очистных сооружений
Челябинский трубопрокатный завод Наиль Фаттахов/ТАСС
Описание
Челябинский трубопрокатный завод
© Наиль Фаттахов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Комплекс очистных сооружений во вторник ввели в эксплуатацию на Челябинском трубопрокатном заводе (группа ЧТПЗ). Объект позволит предприятию отказаться от сброса в водоемы производственных стоков, сообщил во время торжественной церемонии открытия губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Все водоснабжение на предприятии [с запуском комплекса очистных сооружений] будет иметь оборотную основу. Это решит все проблемы воздействия стоков на окружающую среду", - сказал Текслер.

Акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров сообщил собравшимся, что вложения в реализацию проекта составили 750 млн рублей.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России с высокодиверсифицированным клиентским портфелем. По итогам 2019 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 18%. Доля в высокомаржинальных сегментах рынка - трубах большого диаметра и нарезных трубах нефтяного сортамента (OCTG) составила 31% и 19% соответственно.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке черного металлолома "МЕТА"; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен группой компаний "Римера".

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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