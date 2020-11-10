Защита обжаловала приговор экс-мэру Челябинска Тефтелеву

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, который 28 октября был признан судом виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы и многомиллионному штрафу. Информацию об этом ТАСС подтвердили во вторник в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Приговором Центрального районного суда Тефтелев осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") за получение взятки в сумме 2,5 млн рублей на 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

"Подтверждаем информацию о том, что защита подала апелляционную жалобу", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что прокуратура области внесла в суд апелляционное представление, поскольку сочла приговор несправедливым и чрезмерно мягким.

По данным прокуратуры области, с сентября 2015 года по апрель 2019-го Тефтелев, занимая должность главы Челябинска, а затем заместителя губернатора Челябинской области, получил от руководителя стройкомпании 2,5 млн рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города. Тефтелев действовал совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018-го Тефтелев был главой Челябинска.