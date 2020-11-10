Первая партия "Фавипиравира" поступила в аптеки Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Аптеки Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) получили первую тысячу упаковок препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Коронавир" (международное непатентованное наименование (МНН) - "Фавипиравир"). Его поставка в регион теперь будет идти в ежедневном режиме, сообщил во вторник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

В конце сентября замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов сообщал, что регион ждет начало поставки "Фавипиравира" от производителей. По его словам, препарат планируется распространять по аптекам региона, поскольку в больницах он имеется в достаточном количестве.

"В округ поступила первая тысяча упаковок "Фавипиравира" [для продажи в аптеках]. Это поступление фактически переходит в ежедневное. Такой порядок связан с тем, что предприятия по сути работают "с колес" и небольшими партиями в постоянном режиме направляют нам лекарство по заключенным контрактам", - сказал он на заседании окружного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Кольцов также сообщил, что жители старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, с 10 ноября будут обеспечиваться лекарствами для лечения новой коронавирусной инфекции за счет средств бюджета региона. "С сегодняшнего дня мы те препараты, которые поступили, начнем выдавать. Более массово - с понедельника, 16 ноября, когда пойдут крупные поставки", - сказал он.

Как ранее уточнял ТАСС директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, на данные цели будут направлены 151,3 млн рублей из резервного фонда региона.

Сейчас в России зарегистрированы три препарата для лечения коронавируса - "Авифавир" ("Исследовательский институт химического разнообразия"), "Арепливир" ("Биохимик") и "Коронавир" ("Р-Фарм"). Все они относятся к одному МНН - "Фавипиравир".

О ситуации с коронавирусной инфекцией в ХМАО

Рост заболеваемости в Югре продолжается с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 10 ноября зарегистрировано 30 237 случаев заражения коронавирусом, 25 242 пациента выздоровели, 287 человек умерли. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. метров) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.