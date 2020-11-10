В Роспотребнадзоре заявили, что пожилые жители Югры пренебрегают режимом самоизоляции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Жители старше 65 лет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) активно нарушают режим самоизоляции, работая очно, посещая магазины, медицинские организации, навещая родственников и путешествуя в другие регионы. Также они пренебрегают соблюдением масочного режима и мер безопасности, сообщила во вторник руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева.

"Люди 65 лет и старше режим самоизоляции соблюдают не очень активно. Продолжают работать в очном режиме, ездят в другие регионы, посещают медучреждения, не своевременно обращаются за медпомощью. Родственники данной категории граждан ведут себя крайне безответственно, например, оставляют им больных внуков", - сказала она на заседании окружного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

По ее словам, в результате пожилые люди заражаются коронавирусной инфекцией, в частности, посещая магазины, больницы и общаясь с родственниками. "Кроме того, часть из них не соблюдает масочный режим, дистанцирование, не использует антисептики и не обрабатывает руки", - добавила Соловьева.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова призвала жителей ответственно относится к здоровью своих пожилых родственников. "Пожалуйста, не обременяйте своих родных и близких походами в магазин, выполнением каких-то домашних обязанностей, включая присмотр за детьми. Оградите их максимально от контакта", - сказала глава региона.

Рост заболеваемости в Югре продолжается с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 10 ноября зарегистрировано 30 237 случаев заражения коронавирусом, 25 242 пациента выздоровели, 287 человек умерли. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. метров) и торговые точки, в том числе уличные. С 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.