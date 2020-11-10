Более 850 учений состоялось с начала года в войсках ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа провели в 2020 году более 800 учений различного уровня, сообщил журналистам во вторник временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки округа Виктор Максимов.

"За прошедший учебный год в войсках округа проведено более 800 учений различного уровня с более чем 76 тыс. практическими эпизодами на полигонах с боевыми стрельбами и вождением техники. Впервые провели двусторонние учения в масштабе общевойсковых армий военного округа на полигонах Сибири и Поволжья", - сказал он.

В пресс-службе округа ТАСС уточнили, что по сравнению с прошлым годом количество учений выросло с 813 до 851.

Максимов добавил, что впервые в ходе боевой учебы войск округа в 2020 году было практически реализовано ведение боя с действиями в маневренной обороне и наступлении на вклинившегося противника.

"Помимо этого основным направлением боевой подготовки войск стало практическое применение сирийского опыта в процессе обучения военнослужащих. В течение года отрабатывались такие формы и способы, как боевые действия снайперскими группами, борьба с заминированными автомобилями и беспилотниками, сочетание разведывательно-поисковых действий, использование минных шлагбаумов и создание резервных проводных каналов связи на оптическом волокне в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы", - добавил он.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов. Штаб расположен в Екатеринбурге.