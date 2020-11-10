Тюменская область получила почти 58 млн рублей на борьбу с коронавирусом

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Около 58 млн рублей получила Тюменская область на приобретение лекарств от коронавируса для амбулаторных больных, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе региона.

"На обеспечение бесплатными лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении, региону дополнительно выделены средства в объеме 57, 856 млн рублей. Деньги поступили, ведется закупка препаратов", - рассказали там.

В регионе уже приняты меры по формированию неснижаемого запаса необходимых лекарственных препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции в осенне-зимний период, сформирован трехмесячный запас лекарств.

В Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости. Режим повышенной готовности в регионе продлили до 22 ноября.

По данным оперативного штаба, на 10 ноября 2020 года общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 14 931 человек, выздоровели 9 573, умерли 94.