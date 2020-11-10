Тюменский оперштаб опроверг информацию о приостановке выплаты губернаторских стипендий

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Информация о приостановке выплаты именных стипендий губернатора Тюменской области за научные достижения не соответствует действительности. Приостановлены только дополнительные выплаты студентам, проходившим стажировку в органах власти, сообщили в оперативном штабе региона.

10 ноября в ряде СМИ появилась информация о том, что до февраля 2021 года в Тюменской области отменены именные губернаторские стипендии.

"Появившаяся в интернете информация о приостановке выплаты именных стипендий губернатора Тюменской области за научные достижения и успехи в творчестве не соответствует действительности. Все 89 именных стипендиатов получают губернаторскую стипендию в полном объеме", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе добавили, что стажировка студентов в органах исполнительной власти Тюменской области приостановлена до 1 февраля 2021 года из-за коронавируса. После улучшения обстановки студенты продолжат работать и получать дополнительную стипендию, уточнили там.