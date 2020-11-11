Свердловский оперштаб назвал фейком видео с большой очередью в больнице Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб Свердловской области опроверг информацию о якобы скопившихся очередях в коридорах больницы Нижнего Тагила, которая появилась в социальных сетях. Ранее это видео уже распространяли в интернете, сообщили в оперштабе региона в среду.
11 ноября в соцсети было выложено видео, на котором видно, как множество пациентов находятся в коридорах больницы, часть из них стоит в очереди, часть уже размещена на койках вдоль стен. На кадрах указано, что ролик снят в больнице Нижнего Тагила.
"Видео, с которого сделан этот скриншот, сегодня активно гуляет в социальных сетях свердловчан. Местом, где якобы зафиксирована большая очередь пациентов в больничном коридоре, уже успела "побывать" медсанчасть в Ирбите, больница в Нижнем Тагиле. Некоторое время назад то же самое видео авторы фейка позиционировали как сделанное в медучреждениях Томской области, наделало оно шуму в Вологодской области. Будьте избирательны в выборе источников информации, доверяйте только официальным данным", - говорится в сообщении.
Оперштаб также напомнил, что за распространение недостоверной информации предусмотрена административная ответственность.
Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев новой коронавирусной инфекции составляет 39 070. Последние две недели в регионе фиксируется более 200 случаев коронавируса ежедневно, за последние сутки - 294 случая.