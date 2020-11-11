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Пандемия COVID-19

Свердловский оперштаб назвал фейком видео с большой очередью в больнице Нижнего Тагила

В штабе отметили, что запись уже распространяли в интернете, позиционируя ее как сделанное в медучреждениях других регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб Свердловской области опроверг информацию о якобы скопившихся очередях в коридорах больницы Нижнего Тагила, которая появилась в социальных сетях. Ранее это видео уже распространяли в интернете, сообщили в оперштабе региона в среду.

11 ноября в соцсети было выложено видео, на котором видно, как множество пациентов находятся в коридорах больницы, часть из них стоит в очереди, часть уже размещена на койках вдоль стен. На кадрах указано, что ролик снят в больнице Нижнего Тагила.

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"Видео, с которого сделан этот скриншот, сегодня активно гуляет в социальных сетях свердловчан. Местом, где якобы зафиксирована большая очередь пациентов в больничном коридоре, уже успела "побывать" медсанчасть в Ирбите, больница в Нижнем Тагиле. Некоторое время назад то же самое видео авторы фейка позиционировали как сделанное в медучреждениях Томской области, наделало оно шуму в Вологодской области. Будьте избирательны в выборе источников информации, доверяйте только официальным данным", - говорится в сообщении.

Оперштаб также напомнил, что за распространение недостоверной информации предусмотрена административная ответственность.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев новой коронавирусной инфекции составляет 39 070. Последние две недели в регионе фиксируется более 200 случаев коронавируса ежедневно, за последние сутки - 294 случая.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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