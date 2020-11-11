Свердловский оперштаб назвал фейком видео с большой очередью в больнице Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб Свердловской области опроверг информацию о якобы скопившихся очередях в коридорах больницы Нижнего Тагила, которая появилась в социальных сетях. Ранее это видео уже распространяли в интернете, сообщили в оперштабе региона в среду.

11 ноября в соцсети было выложено видео, на котором видно, как множество пациентов находятся в коридорах больницы, часть из них стоит в очереди, часть уже размещена на койках вдоль стен. На кадрах указано, что ролик снят в больнице Нижнего Тагила.