Тюменская область получила 15 млн рублей на оснащение лабораторий диагностики коронавируса

"На основании распоряжения правительства РФ от 29 октября о выделении регионам из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 1 млрд рублей для оснащения лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции, Тюменская область получила 15 млн 715 тыс. рублей", - рассказали там.

ТЮМЕНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 15 млн рублей получила Тюменская область из резервного фонда правительства РФ на приобретение оборудования для лабораторий, проводящих диагностику коронавируса, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона.

В оперативном штабе добавили, что средства в первую очередь направлены на приобретение дополнительно четырех приборов для проведения ПЦР-диагностики, на покупку шести различных боксов, необходимых для безопасной работы специалистов с биоматериалом и защиты окружающей среды. Также будут приобретены центрифуги, которые требуются для разделения на элементы исследуемое вещество, и 12 термостатов для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 22 ноября.

По данным оперативного штаба, на 10 ноября 2020 года общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 14 931 человек, выздоровели 9 573, умерли 94.