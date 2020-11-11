Поставки цитрусовых из Сирии в Югру начнутся не ранее 2021 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сирийская Арабская Республика (САР) начнет поставлять цитрусовую продукцию в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) не ранее 2021 года. На этот процесс большие ограничения накладывают санкции, действующие в отношении Сирии, сообщила в среду ТАСС губернатор Югры Наталья Комарова в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени.

"Да, конечно, [не ранее 2021 года]. В этом году - нет, [не начнутся поставки]", - сказала Комарова, отвечая, ждать ли начало поставок цитрусовых в 2020 или 2021 году.

По ее словам, необходимо решить технологическую сторону вопроса, связанную с санкциями против Сирии. "Мы занимаемся этой темой, Сирия под санкциями очень серьезными, и это накладывает ограничения на возможности формирования договоров купли-продажи, их оплаты, сопровождения. Мы знаем, как их [цитрусовые] доставить, и желающие есть их купить в Югре. <…> Сложности взаимодействия [с властями Сирии] у нас нет, вопрос остается технологическим", - сказала она.

Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова уточнила ТАСС, что прорабатывается вопрос поставки цитрусовой продукции в ХМАО из сирийского города Тартус.

В конце октября 2020 года губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram сообщала, что в режиме видеоконференции провела разговор с послом Сирии Риадом Хаддадом, министром внутренней торговли и защиты прав потребителей САР Талалом Аль-Барази, губернатором провинции Хомс Бассамом Мамдухом Барсиком, представителями администрации провинции. Она отметила, что стороны договорились начать импорт цитрусовой продукции из Сирии в автономный округ, но подробностей не привела.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.