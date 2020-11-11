Более 200 жилых памятников архитектуры в Свердловской области нуждаются в капремонте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Капитального ремонта требуют 204 жилых дома в Свердловской области, которые отнесены к объектам культурного наследия. При этом средств, собранных на проведение капремонта, для его осуществления недостаточно и требуются вливания из регионального бюджета, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"В области 165 многоквартирных домов относится к памятникам культурного наследия, 39 - одноквартирники, обычные жилые дома - тоже относятся к памятникам культурного наследия", - сказал она, добавив, что только 6 домов были отремонтированы при чрезвычайных обстоятельствах.

Мерзлякова пояснила, что ремонт в таких домах с целью сохранения памятников архитектуры должен проводиться строго с соблюдением всех норм действующего законодательства. Однако, по ее словам, есть случаи, когда состояние домов представляет угрозу для проживания в них жителей. Так, в адрес аппарата уполномоченного поступает ежегодно около 17-20 жалоб из расчета на дом с введения программы капремонта в 2014 году.

Свердловский омбудсмен подготовила спецдоклад губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой выделить средства из областного бюджета на проведение ремонта в домах - объектах культурного наследия. Для этого, по ее словам, Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области должен составить сметы, чтобы определить размер необходимых вложений.

Ранее региональный Фонд запустил пилотный проект по ремонту объектов культурного наследия. Гендиректор Фонда Станислав Суханов сообщал, что в 44 домах определен предмет охраны, что позволит выполнить ремонт в части, не относящейся к культурному наследию, например, лифтовое оборудование, коммуникации. Он отмечал, что жилые дома, отнесенные к объектам культурного наследия, за счет взносов на капремонт отремонтировать невозможно, так как это дорогостоящее мероприятие.