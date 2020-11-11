Женщину, которая полгода держала дочь в шкафу, поместили в психбольницу на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Мать шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в городе Карпинск (Свердловская область) помещена в психоневрологический диспансер (ПНД), в охраняемое отделение. Психолого-психиатрическая экспертиза еще не завершена, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Она помещена, как мы его называем, в "стражное отделение" не просто в ПНД, а в то, которое под охраной. Экспертизу, по моим данным, еще не закончили", - сказала она.

Ранее сообщалось, что уполномоченный проверит деятельность социальных служб после инцидента с обнаружением шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в городе Карпинск. Мерзлякова отмечала, что также в ее адрес поступило два обращения в защиту матери ребенка.

О ситуации

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жительницы Карпинска, которая подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. В прокуратуре Свердловской области уточняли, что также возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". По данным регионального Минздрава, младенец находится в тяжелом состоянии.

По данным местных СМИ, 37-летняя жительница Карпинска родила ребенка около полугода назад и все это время прятала его в сумке в шкафу. Девочку случайно обнаружили подруги женщины во время застолья, вызвали скорую помощь и полицию.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемая в женской консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Женщина воспитывает еще двух детей: девочку трех лет и сына 13 лет. Семья на учете в ПНД не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало.