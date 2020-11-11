Югра поддержит проекты, вошедшие в число лучших форума "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Проекты из Ханты-Мансийского автономного округа, вошедшие в число лучших на форме "Сильные идеи для нового времени", будут поддержаны в регионе. Среди 12 из них проекты в сфере здорового образа жизни и здравоохранения, сообщила в среду ТАСС губернатор Югры Наталья Комарова в кулуарах мероприятия.

"Безусловно [поддержим]. У нас в регионе много условий для гражданской активности жителей. Мы стараемся создать максимально благоприятные условия для тех, у кого есть идеи, проекты, которые могут использоваться для развития общества, экономики региона", - сказала она.

По словам Комаровой, в число лучших от Югры вошло 12 проектов, 8 из которых представлены на стенде региона. "Среди них - проекты в сфере здорового образа жизни и здравоохранения. Некоторые из проектов уже реализовываются. Их можно будет тиражировать в целом по стране", - добавила Комарова.

Как уточнили ТАСС в Фонде развития Югры, на стенде региона на форуме представлены проекты создания туристических деревень ("деревенский таймшер"), туристской цифровой платформы VisitUgra, IT-стойбища, культурно-спортивного кластера "Спортзавод", проведения марафона благоустройства, применения искусственного интеллекта в борьбе с тромбозами вен, проект адаптации молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.