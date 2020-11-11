Свердловский омбудсмен сообщила, что захваченный монастырь покинули все желающие

"Все по разным местам, но в зоне внимания нас (аппарата уполномоченного - прим. ТАСС), я со всеми общалась. Те, кто хотел, выехали. Цифру мы не называем", - сказала Мерзлякова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Все желающие смогли покинуть захваченный бывшим схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Романов был запрещен в служении в конце мая после нарушения запрета на чтение проповедей, он также был лишен права ношения наперсного креста, позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть Среднеуральский женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом, доступ в него ограничен сторонниками бывшего схимонаха.

10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви за совершение богослужений, 19 октября патриарх утвердил это решение. Также запрещены в служении и лишены сана были сослужившие Сергию священники монастыря.