В Челябинской области начал работать новый инфекционный центр

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Строительство нового инфекционного центра на 482 койки (ГБУЗ "Областная клиническая больница № 3"), который будет задействован для лечения зараженных коронавирусом людей, завершено в Челябинской области, где с конца октября ежедневно фиксируется свыше 150 новых случаев коронавируса, передает корреспондент ТАСС.

В Челябинской области последние двое суток фиксируется свыше 190 новых случаев коронавируса ежедневно, с конца октября регистрировалось свыше 150.

"Действительно, уникальные сроки строительства. Строители все сроки выдержали. Для нас это знаковый объект", - сказал во время торжественной церемонии открытия губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Минздраве Челябинской области сообщили ТАСС, что старт строительству был дан 21 августа 2020 года, когда была забита первая свая. На строительство инфекционного центра из областного бюджета было выделено 1 млрд 950 млн рублей Министерству строительства Челябинской области и 550 млн рублей - на приобретение оборудования.

В пресс-службе областного Минздрава добавили, что открытие нового центра позволит разгрузить уже перепрофилированные медицинские организации, сконцентрировать высококвалифицированные кадры для оказания медицинской помощи с соблюдением стандартов, порядков и временных методических рекомендаций с использованием новейшего оборудования широкого спектра.

Коечный фонд нового инфекционного центра в штатное время составляет 100 коек для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями (82 койки в индивидуальных палатных боксах и 18 коек в реанимационных боксах), при возникновении необходимости и при режиме повышенной готовности коечный фонд может быть увеличен до 328 коек в палатных боксах и до 54 реанимационных коек. При режиме чрезвычайной ситуации коечный фонд может быть еще дополнительно увеличен на 100 коек, так общая мощность медицинской организации во время чрезвычайной ситуации и эпидемически неблагоприятной обстановке составит 482 койки, в том числе 54 реанимационные.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 11 ноября в регионе подтверждены 22 274 случая заражения коронавирусом (плюс 197 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 5 655 человек. Всего 15 864 пациента выздоровели и выписаны из больниц.