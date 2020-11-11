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Пандемия COVID-19

Тюменский медуниверситет направил около 800 человек на помощь в работе с ковид-больными

Многопрофильные бригады отправились также в Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЮМЕНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Около 800 студентов, ординаторов и преподавателей Тюменского медицинского университета привлечены к помощи в работе с ковид-больными в моногоспитали и больницы, сообщила в среду журналистам ректор Тюменского государственного медицинского университета Ольга Фролова на XI Терапевтическом форуме в Тюмени.

"Более 300 студентов, практически 400 клинических ординаторов, более 70 преподавателей оказывают помощь непосредственно и в моноинфекционных госпиталях, и в первичном звене здравоохранения Тюменской области. Многие преподаватели привлечены к очень важной и нужной экспертной работе", - отметила она.

Фролова добавила, что университет направил многопрофильные бригады на помощь также в Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

XI Терапевтический форум "Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов" проходит с 11 по 14 ноября впервые в дистанционном формате в Тюмени. Он организован при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительства и департамента здравоохранения Тюменской области, Тюменского государственного медицинского университета и Тюменского научно-практического медицинского центра.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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