Тюменский индустриальный университет переходит на обучение в режиме онлайн

ТАСС, 11 ноября. Тюменский индустриальный университет (ТИУ), который является опорным вузом в регионе, с 12 ноября переходит на дистанционный формат обучения из-за коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"С 12 ноября Тюменский индустриальный университет переходит на дистанционный формат обучения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на онлайн формат перешел другой крупный вуз региона - Тюменский государственный университет.

Всего в регионе зарегистрирован 15 091 случай заражения коронавирусной инфекцией, 9 693 пациента выздоровели, 97 умерли.

ТИУ основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона, является опорным вузом. В интересах развития социально-экономического потенциала Тюменской области в университете реализуется семь масштабных проектов, активно проводится модернизация образования и развивается научно-техническое сотрудничество с российскими и зарубежными ведущими университетами и индустриальными партнерами.