Жители УФО заключили договоры на льготную ипотеку на 63 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Договоры по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая действует с конца апреля 2020 г., в Уральском федеральном округе (УФО) были заключены на сумму более 63 млрд руб., всего заключено 26 тыс. договоров. Об этом ТАСС сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

"Росту ипотечного кредитования в Уральском федеральном округе в первую очередь способствует государственная программа субсидирования процентных ставок по ипотеке. Так, с начала ее действия в регионах округа было заключено порядка 26 тыс. кредитов на сумму более 63 миллиардов рублей. Кроме того, эта программа оказывает влияние на весь рынок: банки, которые не принимают в ней участие, все равно изменяют ценовые условия по своим продуктам. При этом жители УрФО остаются дисциплинированными заемщиками: просроченная задолженность по ипотечным кредитам стабильно низкая - менее 1% от общей задолженности по ипотеке", - цитируют в сообщении начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова.

Как уточнили в отделе, за третий квартал 2020 г. договоры ипотечного кредитования были заключены на сумму 124,6 млрд руб., рост к аналогичному периоду составил 74%. Всего было заключено более 55 тыс. договоров с ростом в 56% к третьему кварталу 2019 года. По итогам трех кварталов 2020 г. было заключено 122 865 договоров с ростом за аналогичный период на 25,3%. Ипотека за тот же период была выдана на сумму 268,2 млрд руб., рост составил 36,4%.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.