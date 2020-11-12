ЦБ перенес проведение Уральского форума по информбезопасности на февраль 2022 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ решил перенести проведение Уральского форума по информационной безопасности на февраль 2022 года, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял решение перенести проведение Уральского форума "Информационная безопасность финансовой сферы" на февраль 2022 г.", - говорится в сообщении.
Проведение мероприятия с большим количеством участников в ситуации роста заболеваемости коронавирусной инфекцией создает дополнительные риски, указал ЦБ.
В форуме традиционно участвуют специалисты в области информационной безопасности, в том числе из-за рубежа, отметил регулятор.