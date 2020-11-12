{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ЦБ перенес проведение Уральского форума по информбезопасности на февраль 2022 года

Решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ решил перенести проведение Уральского форума по информационной безопасности на февраль 2022 года, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение перенести проведение Уральского форума "Информационная безопасность финансовой сферы" на февраль 2022 г.", - говорится в сообщении.

Проведение мероприятия с большим количеством участников в ситуации роста заболеваемости коронавирусной инфекцией создает дополнительные риски, указал ЦБ.

В форуме традиционно участвуют специалисты в области информационной безопасности, в том числе из-за рубежа, отметил регулятор.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Кубок мира по биатлону
Польховский: Гараничев и Бабиков проходят в состав на КМ по спортивному принципу
В среду и в четверг в Ханты-Мансийске состоялись два контрольных старта мужской сборной России, которые являлись частью отбора биатлонистов на первые четыре этапа Кубка мира
Читать полностью