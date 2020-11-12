ЦБ перенес проведение Уральского форума по информбезопасности на февраль 2022 года

Кубок мира по биатлону

Польховский: Гараничев и Бабиков проходят в состав на КМ по спортивному принципу

В среду и в четверг в Ханты-Мансийске состоялись два контрольных старта мужской сборной России, которые являлись частью отбора биатлонистов на первые четыре этапа Кубка мира

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