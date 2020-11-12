Систему QR-кодов для посетителей общепита и организаций спорта введут в Югре до 25 ноября

10 ноября губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение совместно с предпринимательским сообществом разработать систему регистрации посетителей заведений общепита, организаций спорта и органов власти, в частности QR-коды. Она позволит информировать жителей о возможных контактах с гражданами, инфицированными коронавирусом.

"Пару недель нам надо на внедрение системы. Разработаем ее до 25 ноября. Учтем опыт Москвы, чтобы не выдумывать велосипед. Но при этом реализуем функционал, так как нам видится правильным", - сказал Ципорин.

По его словам, для каждой организации будет генерироваться отдельный QR-код, который она сможет забрать себе и, например, разместить перед входом в здание. Все посетители будут его сканировать при помощи телефона, попадать в электронную систему и отмечаться в ней. "В частности, они будут оставлять там номер телефона, на который в будущем, если у кого-то из посетителей подтвердится коронавирус придет оповещение", - уточнил Ципорин.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 12 ноября зарегистрирован 30 641 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 199 за последние сутки, 301 человек умер, 25 602 пациента выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.