Жителя Екатеринбурга осудили на восемь лет колонии за нападения на почтальонов с пенсией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима 25-летнего жителя Екатеринбурга, нападавшего на почтальонов, разносивших пенсии. Украденные деньги молодой человек потратил на отдых в Доминиканской Республике, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области в четверг.

"Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинением, вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего Григория Скоринова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), а также по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный в крупном размере"). <…> Суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что Скоринов, проживая в многоквартирном доме в центре Екатеринбурга, достоверно знал, что сотрудники АО "Почта России" в определенный день каждого месяца приносят пенсию пожилым людям. В феврале 2020 года в один день молодой человек совершил сразу два нападения на почтальонов, разносивших пенсию. Всего Скоринов похитил 515 тыс. рублей. "В дальнейшем подсудимый распорядился денежными средствами по своему усмотрению, потратив деньги на отдых в Доминиканской Республике", - добавили в прокуратуре.