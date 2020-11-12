Расходы на соцподдержку в Свердловской области вырастут в 2021 году на 2,9 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Свердловская область планирует выделить из бюджета 81,2 млрд рублей на социальные расходы в 2021 году. Из них 70,6 млрд рублей - на меры социальной поддержки, что на 2,9 млрд больше, чем в этом году, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"В 2021 году в Свердловской области планируется усилить социальную направленность бюджета. <…> Расходы на социальную политику на 2021 год предусмотрены в объеме 81,2 млрд рублей, что превышает показатели текущего года. Бюджетом обеспечено выполнение всех действующих обязательств по предоставлению мер социальной поддержки. Так, объем средств на эти цели в 2021 году составляет 70,6 млрд рублей, это на 2,9 млрд больше, чем в текущем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подход к бюджетному планированию был поддержан депутатами регионального парламента. В бюджетных проектировках предусмотрена и индексация социальных выплат, уточнили в департаменте.

В частности, на соцподдержку ветеранов труда и тружеников тыла в бюджете региона запланировали 3,8 млрд рублей - помощь получат более 333 тыс. ветеранов. На образование - 77,2 млрд рублей, на предоставление субвенций на дошкольное и общее образование - 48,8 млрд рублей. "Это позволит предоставить услуги по основным образовательным программам дошкольного и общего образования 772 тыс. детей и обеспечить выплату заработной платы 55 тыс. педагогических работников нашего региона. Кроме того, в Свердловской области планируется строительство и реконструкция 11 зданий общеобразовательных организаций в Березовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Серове, Красноуфимске, в селе Старобухарово Нижнесергинского района, в селе Пристань Артинского района", - рассказали в департаменте.

На здравоохранение власти предусмотрели 26,2 млрд рублей. "Только на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в областном бюджете заложено 2,5 млрд рублей. В 2021 году за счет средств региональной казны планируется увеличить расходы на вакцинопрофилактику и имуннопрофилактику", - поясняется в сообщении.

Бюджет 2020 года

В декабре прошлого года депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" со следующими параметрами на 2020 год: доходы бюджета - 267,2 млрд рублей, расходы - 296,6 млрд рублей, дефицит - 29,4 млрд рублей.